Juventus-Inter | Conte | “Pagati gli errori dell’andata”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Antonionel post partita di, semifinale di ritorno della Coppa Italia 20/21 L’allenatore dell’Antonio, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro la, e valevole per la semifinale di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Allianz Stadium ai microfoni di Rai Sport. “Secondo me avremmo dovuto concretizzare delle situazioni che avevamo creato ed è un peccato perché in 180 minuti si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato alcuni regali fatti all’andata. Fino alla fine abbiamo cercato di far gol perché sapevamo che con una rete li avremmo messi in difficoltà. Mi dispiace perché queste partite si giocano su 180?, abbiamo provato a ribaltarla subito ma non ci siamo riusciti. ...