Juve-Inter 0-0 diretta live | sinistro di Hakimi che si perde di poco alto

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveInter: “La finale è un obbiettivo, per centrarla dovremo giocare da Juve” ?? - TrumbunReds : Ma #Icardi che prima è stato per anni la bandiera dell’Inter, e poi è stato l’oggetto del desiderio della Juve, che… - FrederickSeb : Si può dire che a prescindere da come vada sia Inter che Juve oggi sono inguardabili? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter

2'st Angolo per l', De Ligt chiude su Hakimi. 1'st Iniziata la ripresa, nessun cambio per i due tecnici. All'intervallo è pari. Meglio l'per buona parte del primo tempo, anche se laalla fine è venuta fuori. Poche le occasioni da rete fino al momento. E proteste nerazzurre per l'atterramente di Lautaro in area che però ...Tutto pronto all'Allianz Stadium, tra pochi istanti fischio d'inizio diSi decide la prima finalista di : all' Allianz si affrontano e . Favorita la squadra di Pirlo , forte della ...Oltre inevitabilmente ad Antonio Conte, attualmente è lui l’ex più discusso di Juventus-Inter. Si tratta di Arturo Vidal, assente in occasione delle semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino. Ma ...È stimato in Europa un danno da due miliardi, quindi mercato più arido. In questo panorama il Napoli è il ventesimo club per fatturati, il quarto in Italia dopo Juve, Inter e Roma. I conteggi di Kpmg ...