"Il virus non nasce in laboratorio?". Farsa-Oms, la rabbia di Toni Capuozzo: "Guardate questa roba..." (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, l'Organizzazione mondiale per la sanità ci ha fatto sapere che il coronavirus non viene da un laboratorio. L'Oms, in missione in Cina, insomma prova a rassicurare il mondo sulle origini della pandemia (e fa quadrato attorno a Pechino). Il tutto nel contesto di una spedizione molto discussa, non del tutto indipendente, così come l'Oms non è del tutto indipendente dalla Cina, che è tra i principali finanziatori dell'organizzazione. Insomma, nessun dubbio, da parte dell'Oms, sull'origine naturale della pandemia che sta funestando il pianeta (la stessa pandemia da cui la Cina è uscita prima di tutti, con un clamoroso e a tratti inspiegabile vantaggio sui vaccini). E contro l'Oms, ecco aprire il fuoco un insospettabile come Toni Capuozzo. Il giornalista lo fa su Twitter, mostrando tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi, martedì 9 febbraio, l'Organizzazione mondiale per la sanità ci ha fatto sapere che il coronanon viene da un. L'Oms, in missione in Cina, insomma prova a rassicurare il mondo sulle origini della pandemia (e fa quadrato attorno a Pechino). Il tutto nel contesto di una spedizione molto discussa, non del tutto indipendente, così come l'Oms non è del tutto indipendente dalla Cina, che è tra i principali finanziatori dell'organizzazione. Insomma, nessun dubbio, da parte dell'Oms, sull'origine naturale della pandemia che sta funestando il pianeta (la stessa pandemia da cui la Cina è uscita prima di tutti, con un clamoroso e a tratti inspiegabile vantaggio sui vaccini). E contro l'Oms, ecco aprire il fuoco un insospettabile come. Il giornalista lo fa su Twitter, mostrando tutto il ...

vladiluxuria : Spero trovino presto i ragazzi che hanno teso un agguato vigliacco contro una trans a Torre del Greco. Se dicessi c… - Quirinale : #Mattarella: prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti. Quest… - Corriere : La Tanzania non vuole i vaccini: «Pericolosi, antidoto al virus è lo zenzero» - magicyan1 : RT @_justhewayouare: Il problema è la gente, non il virus. - mbmarino : Non solo i virus mutano... -