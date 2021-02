Il Veneto vuole comprare un milione di vaccini in più (Di martedì 9 febbraio 2021) Ma ci sono ancora poche informazioni sulla trattativa e molti dubbi su possibili violazioni degli accordi nazionali e internazionali Leggi su ilpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Ma ci sono ancora poche informazioni sulla trattativa e molti dubbi su possibili violazioni degli accordi nazionali e internazionali

kiki_la_bulla : RT @ilpost: Il Veneto vuole comprare un milione di vaccini in più - abollis : RT @ilpost: Il Veneto vuole comprare un milione di vaccini in più - ilpost : Il Veneto vuole comprare un milione di vaccini in più - MElenaCosenza : Buongiorno! ?? Sulla questione #vaccini c’è chi non vuole dipendere da Roma ma vuole acquistarli in autonomia: il… - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, il Veneto vuole un milione di dosi extra: scatta la trattativa privata -