Il Segreto, anticipazioni oggi 9 febbraio: la morte di Don Julian (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni "Il Segreto", puntata del 9 febbraio 2021. Che cosa vedremo nella replica in onda su Rete 4 alle 12.30? Pepa rivela a Don Julian la sua scoperta: Martin non è figlio di Angustias. Sua madre naturale è proprio la levatrice. Scioccato, il medico va da Donna Francisca. Mentre i due discutono, Don Julian ha un malore. Francisca volutamente non lo soccorre. La programmazione Mediaset de "Il Segreto" Articolo completo: dal blog SoloDonna

