Il programma di Sanremo 2021: cosa succederà nelle cinque serate

finalmente è chiaro che il Festival si farà. Sono servite un po' di giornate per capire come ma ora abbiamo il programma di Sanremo 2021. Ecco tutto quello che succederà nelle cinque serata dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Il programma di Sanremo 2021: cosa vedremo nelle serate all'Ariston? Partiamo da una delle serate che, secondo i critici, è quella che più viene amata dal pubblico. La serata delle cover che sarà quella di giovedì 4 marzo. Lo scorso anno il tema erano i 70 anni di storia del festival con una bellssima carrellata di canzoni storiche per il Festival. Quest'anno la serata delle cover sarà dedicata alla canzone d'autore. I 26 Big sul palco ...

