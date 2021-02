Il Comune di Loiri Porto San Paolo sbarca su Telegram

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Visited 16 times, 16 visits today) Notizie Simili: Allerta maltempo in Gallura, al rischio… Maltempo a Olbia in Gallura, migliora la situazione.… Come cambiare hosting da un server a ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune Loiri

Gallura Oggi

Il nuovo canale Telegram deldiPorto San Paolo. IldiPorto San Paolo sempre al passo con il futuro. Agli ormai consueti canali di comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini - sito web ...Porto San Paolo. Incendio questa notte intorno all 3.45 in un'abitazione della località Cuccai, inporto San Paolo Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Olbia, che ha provveduto a estinguere l'incendio ed evitare che lo stesso si propagasse all'itera abitazione. L'...Loiri Porto San Paolo. Il comune di Loiri Porto San Paolo sempre al passo con il futuro. Agli ormai consueti canali di comunicazione tra ...Loiri Porto San Paolo. Incendio questa notte intorno all 3.45 in un'abitazione della località Cuccai, in comune Loiri porto San PaoloSul ...