I migliori instapoet da seguire assolutamente su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di martedì 9 febbraio 2021) Da poco ho scoperto che negli Stati Uniti e nel Regno Unito, negli ultimi anni, c’è stata un’impennata di vendite di libri di poesie. Sulle prime può sembrare strano perché è genere che viene spesso percepito come di nicchia, ma ormai non è più così grazie agli instapoet cioè poeti che pubblicano le proprie opere su Instagram. Come ci ha insegnato qualche settimana fa Amanda Gorman – la poetessa 22enne che ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Joe Biden – la poesia può essere molto pop. Quindi, per immergervi meglio in questo fenomeno, una breve lista di 5 instapoet che si meritano assolutamente il vostro follow.