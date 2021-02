GF Vip | Baccini sbugiarda Maria Teresa Ruta

(Di martedì 9 febbraio 2021)incontra Francescofuori dalla casa del Grande Fratello Vip e i due hanno un divertente confronto, con tanto di palloncini per lae l’esibizione per il cantante. Chela vippona. Accade che al Grande Fratello Vip si dicano tante cose. Ma accade anche che il Grande Fratello Vip sia molto attento a quello che i vipponi dicono. E laddove c’è del pepe&hellip Articolo completo: dal blog SoloDonna

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Francesco Baccini: “Ero sul divano con Maria Teresa Ruta, poi è entrato un uomo incaz*ato” - MatildeMarazzi1 : Maria Teresa sembra aver detto mezze verità sulla sua relazione con Baccini... ecco la versione del cantante! La no… - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Francesco Baccini: “Ero sul divano con Maria Teresa Ruta, poi è entrato un uomo incaz*ato”)… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Francesco Baccini: “Ero sul divano con Maria Teresa Ruta, poi è entrato un uomo incaz*ato” - marysole77 : RT @tempoweb: Al #gfvip arriva #Baccini e sbugiarda la #Ruta @GF_diretta @giadinagrisu -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Baccini

Di mariaritagagliardi - 09/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ieri sera, Francescoè stato ospite del 'Grande Fratello' per dire la sua sul presunto flirt avuto, vent'anni fa, con Maria Teresa Ruta. La settimana scorsa, durante il consueto appuntamento serale con il '...Tommaso non ha perdonato alla Ruta il racconto, condito con molta fantasia, dell'incontro con Francesco. Davanti agli occhi stupiti di tutti i coinquilini, il cantante ha raccontato una ...Maria Teresa Ruta incontra Francesco Baccini fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e i due hanno un divertente confronto, con tanto di palloncini per ...I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e, nel corso della puntata serale dell'8 febbraio, c'è stato spazio per due incontri molto importanti. Il primo è quello che ha visto protagonis ...