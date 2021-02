Empoli: un morto e un ferito per lo scoppio dentro una falegnameria (Di martedì 9 febbraio 2021) Coinvolte due persone che erano presenti, una è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre per l'altra, liberata dalla squadra VF, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso Leggi su firenzepost (Di martedì 9 febbraio 2021) Coinvolte due persone che erano presenti, una è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre per l'altra, liberata dalla squadra VF, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso

I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti, oggi 9 febbraio, in via del Pontorme oper un’esplosione avvenuta all’interno di una falegnameria. Coinvolte due persone. Per una di esse ...

Empoli, 9 febbraio 2021 - Un morto e un ferito nell'esplosione avvenuta questa mattina in una falegnameria di Empoli, in via Pontorme. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli ...

