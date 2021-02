Domani Draghi vede parti sociali, sul tavolo bomba licenziamenti (Di martedì 9 febbraio 2021) Non una lista della spesa, ma un patto per salvaguardare la coesione sociale e affrontare le emergenze del Paese: lavoro, piano vaccini, scuola e recovery plan. È quello che proporranno sindacati e imprese al presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi, negli incontri in calendario Domani dopo il secondo giro di consultazioni con i partiti. Stretta ancora nella morsa della pandemia, la ripresa economica si annuncia lenta e il tema dell'occupazione rischia di esplodere con la fine del blocco dei licenziamenti a fine marzo. Ma se Confindustria spinge per una proroga selettiva Cgil, Cisl e Uil chiedono invece che il blocco rimanga fino al termine dell'emergenza sanitaria e che venga prorogata la cassa integrazione per Covid, per la quale da marzo a dicembre scorsi sono stati spesi 20 miliardi di euro.Questo sarà il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 febbraio 2021) Non una lista della spesa, ma un patto per salvaguardare la coesione sociale e affrontare le emergenze del Paese: lavoro, piano vaccini, scuola e recovery plan. È quello che proporranno sindacati e imprese al presidente del consiglio incaricato, Mario, negli incontri in calendariodopo il secondo giro di consultazioni con iti. Stretta ancora nella morsa della pandemia, la ripresa economica si annuncia lenta e il tema dell'occupazione rischia di esplodere con la fine del blocco deia fine marzo. Ma se Confindustria spinge per una proroga selettiva Cgil, Cisl e Uil chiedono invece che il blocco rimanga fino al termine dell'emergenza sanitaria e che venga prorogata la cassa integrazione per Covid, per la quale da marzo a dicembre scorsi sono stati spesi 20 miliardi di euro.Questo sarà il ...

