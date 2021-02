DIRETTA Juventus Inter tv e streaming video: ospiti obbligati a vincere (Di martedì 9 febbraio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Juventus ed Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Padroni di casa in vantaggio. In programma all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45, l’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Padroni di casa forti della vittoria conquistata all’andata a Milano per 2-1 proveranno a vincere anche in casa dopo le ultime vittorie in campionato. I bianconeri provano man mano ad alzare il livello dell’asticella del gioco per gli impegni di Coppa Italia, di Champions League ed in vista di un finale di campionato più infuocato che mai. Inter che dopo la sconfitta in casa nella gara di andata è obbligata a vincere in casa dei bianconeri per accedere alla ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)dell’incontro traed, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Padroni di casa in vantaggio. In programma all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45, l’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia traed. Padroni di casa forti della vittoria conquistata all’andata a Milano per 2-1 proveranno aanche in casa dopo le ultime vittorie in campionato. I bianconeri provano man mano ad alzare il livello dell’asticella del gioco per gli impegni di Coppa Italia, di Champions League ed in vista di un finale di campionato più infuocato che mai.che dopo la sconfitta in casa nella gara di andata è obbligata ain casa dei bianconeri per accedere alla ...

juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - infoitsport : Diretta Juventus Inter/ Streaming video Rai: bianconeri in vantaggio (Coppa Italia) - TMW_radio : ??? #Maracanà Nedo #Sonetti ??? «Pirlo è arrivato e ha dovuto capire come si fa l'allenatore. Ora ha cambiato rotta… - TMW_radio : ??? #Maracanà Gigi #Maifredi ??? «La #Juventus andrà in campo con la voglia solo di vincere. Il dna è questo, non i… - digitalsat_it : RT @Raiofficialnews: ?? #CoppaItalia, le semifinali di ritorno in esclusiva #Rai: ? stasera, #9febbraio, Juventus-Inter ? mercoledì #10febb… -