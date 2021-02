De Laurentiis chiama un big per la panchina del Bari: Massimo Carrera (Di martedì 9 febbraio 2021) Carrera allenatore del Bari. E alla fine De Laurentiis piazza il colpo per la panchina della squadra pugliese che milita in Serie C. Carrera prende il posto di Auteri cui è stata fatale la sconfitta interna con la Viterbese e una serie di risultati deludenti. Oggi, scrive il Corsport, l’incontro tra Carrera – che a Bari ha anche giocato, come peraltro a Napoli – e Luigi De Laurentiis. Per lui “un contratto di sei mesi più dodici”. È la prima panchina italiana per il tecnico già dello Spartak Mosca e dell’Aek di Atene. L’accordo è stato raggiunto ieri pomeriggio con la famiglia De Laurentiis: contratto fino a giugno, quando poi ci sarà un’opzione per un altro anno, con il rinnovo automatico in caso di promozione in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021)allenatore del. E alla fine Depiazza il colpo per ladella squadra pugliese che milita in Serie C.prende il posto di Auteri cui è stata fatale la sconfitta interna con la Viterbese e una serie di risultati deludenti. Oggi, scrive il Corsport, l’incontro tra– che aha anche giocato, come peraltro a Napoli – e Luigi De. Per lui “un contratto di sei mesi più dodici”. È la primaitaliana per il tecnico già dello Spartak Mosca e dell’Aek di Atene. L’accordo è stato raggiunto ieri pomeriggio con la famiglia De: contratto fino a giugno, quando poi ci sarà un’opzione per un altro anno, con il rinnovo automatico in caso di promozione in ...

