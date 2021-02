Coronavirus, aumentano i decessi: 422 (ieri 307). Salgono i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (Di martedì 9 febbraio 2021) Il bollettino del 9 febbraio Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia è arrivato a 10.630, mentre il numero di decessi è stato 422. Sono questi i dati ufficiali indicati nel bollettino del Ministero della Salute e diffusi dalla Protezione Civile. I nuovi positivi ieri sono stati 7.970 mentri i decessi sono arrivati a 307. Il numero di nuovi pazienti positivi registrati è quindi più alto rispetto a ieri ma è giustificato dal maggior numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati 130 mila in più. In totale il numero dei decessi in Italia per pazienti con diagnosi di Covid-19 è salito a 92.002, mentre quello dei casi è arrivato a 2.655.319. La situazione negli ospedali italiani Il numero dei nuovi ingressi in terapia ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) Il bollettino del 9 febbraio Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi casi diin Italia è arrivato a 10.630, mentre il numero diè stato 422. Sono questi i dati ufficiali indicati nel bollettino del Ministero della Salute e diffusi dalla Protezione Civile. I nuovi positivisono stati 7.970 mentri isono arrivati a 307. Il numero di nuovi pazienti positivi registrati è quindi più alto rispetto ama è giustificato dal maggior numero di tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati 130 mila in più. In totale il numero deiin Italia per pazienti con diagnosi di Covid-19 è salito a 92.002, mentre quello dei casi è arrivato a 2.655.319. La situazione negli ospedali italiani Il numero dei nuovi ingressi in...

