Coppa Italia, Padoin: «Juve in crescita mostruosa e Conte sta soffrendo…» – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Simone Padoin, ex centrocampista della Juve, ha rilasciato un'intervista, parlando così verso la partita con l'Inter L'ex centrocampista della Juventus, Simone Padoin, ha parlato in vista del match contro l'Inter. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 JUVE INTER – «Detto che in campionato vorrei che lo Scudetto lo vincesse la Juve e la Coppa Italia l'Atalanta, sarà una sfida molto aperta. Ci sono tantissimi bei duelli. Ricordo partite bellissime della Juventus di Allegri, così come quelle di Pirlo ora. C'è stata una crescita mostruosa: è uscita fuori una squadra cinica, e i risultati la stanno premiando».

