Come funziona l’effetto Brady: “Quelli come lui alzano il livello di tutti, allenatori compresi” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sebastian Vollmer ha giocato dal 2009 al 2016 per i New England Patriots, Quelli che fino all’anno scorso erano i padroni della NFL. Perché fino all’anno scorso i Patriots avevano Tom Brady. Il quale, lo sanno tutti ormai, ha cambiato squadra, è andato in una “piccola” ambiziosa, i Tampa Bay Buccaneers, e li ha portati al titolo. I Patriots non si sono qualificati nemmeno per i playoff. Vollmer in un’intervista alla Faz spiega molto bene cosa significhi l’arrivo in una squadra “normale” di uno come Brady. Che è un argomento facilmente traducibile per la nostra nicchia pallonara: cosa sarebbe accaduto se il Napoli lo scorso anno avesse preso a gennaio uno come Ibrahimovic, col suo carico di carisma? Se lo è chiesto anche un lettore del Napolista, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Sebastian Vollmer ha giocato dal 2009 al 2016 per i New England Patriots,che fino all’anno scorso erano i padroni della NFL. Perché fino all’anno scorso i Patriots avevano Tom. Il quale, lo sannoormai, ha cambiato squadra, è andato in una “piccola” ambiziosa, i Tampa Bay Buccaneers, e li ha portati al titolo. I Patriots non si sono qualificati nemmeno per i playoff. Vollmer in un’intervista alla Faz spiega molto bene cosa significhi l’arrivo in una squadra “normale” di uno. Che è un argomento facilmente traducibile per la nostra nicchia pallonara: cosa sarebbe accaduto se il Napoli lo scorso anno avesse preso a gennaio unoIbrahimovic, col suo carico di carisma? Se lo è chiesto anche un lettore del Napolista, ...

