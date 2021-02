Clienti dopo le 18, bar multato e chiuso, il titolare: “Sfuggito di mano, colpa mia” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il bar “Il Vice” di Curno, sanzionato dopo un controllo anti-Covid, chiude per 5 giorni. Lo comunica con dispiacere ai suoi Clienti Mario Carrara, titolare del locale, attraverso un post su Instagram che ha raccolto migliaia di visualizzazioni. “Riprenderemo sabato, dalle 6 fino alle 18 – spiega Carrara -. Domenica sera c’era gente fuori dal locale dopo le 18. Mi assumo tutte le responsabilità perché, in quanto titolare, ci metto sempre la faccia”. Dal 1 febbraio in Lombardia hanno riaperto al pubblico, dalle 5 alle 18, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) Il bar “Il Vice” di Curno, sanzionatoun controllo anti-Covid, chiude per 5 giorni. Lo comunica con dispiacere ai suoiMario Carrara,del locale, attraverso un post su Instagram che ha raccolto migliaia di visualizzazioni. “Riprenderemo sabato, dalle 6 fino alle 18 – spiega Carrara -. Domenica sera c’era gente fuori dal localele 18. Mi assumo tutte le responsabilità perché, in quanto, ci metto sempre la faccia”. Dal 1 febbraio in Lombardia hanno riaperto al pubblico, dalle 5 alle 18, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e ...

