Biden non appoggerà i sauditi nella guerra in Yemen

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il suo discorso al dipartimento di Stato ha annunciato che gli Usa non appoggeranno più la coalizione coordinata dai sauditi per l'offensiva in Yemen. Importante cambio di rotta presso la Casa Bianca rispetto alle posizioni di Donald Trump. Biden cerca così di riportare la diplomazia al centro del progetto statunitense. Il suo annuncio di interrompere la vendita di alcune armi e di non appoggiare la guerra in Yemen contro i ribelli è un netto passo in avanti verso una nuova visione politica dei conflitti. Biden ha dichiarato "Questa guerra deve finire". Una decisione in materia di politica estera che ha annunciato al Dipartimento di Stato.

