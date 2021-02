Auto elettriche - Se i grandi classici rinascono a batteria

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 febbraio 2021) Powertrain elettrici e forme ispirate al passato. Nel 2020, nonostante l'emergenza coronavirus, sono stati lanciati o presentati numerosi modelli ae anche in futuro ci aspettano diverse novità: alcune, in particolare, con design che puntano a rievoca leicone delle quattro ruote. Per distinguersi. Della riconoscibilità delleabbiamo già parlato, sottolineando quanto sia importante un'immagine che renda subito identificabile questi prodotti, almeno in una fase in cui le Ev sono ancora una nicchia di mercato. Tanti, però, stanno attingendo dal passato per reinterpretare in chiave moderna delle vere e proprie icone motoristiche: come la DeLorean DMC-12, a cui si ispira un modello che la Italdesign svelerà a breve. Probabilmente si tratterà di un'elettrica, al pari di ...