Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 11 | 10

(Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un giorno e mezzo nella casa in Umbria e poi Mario Draghi già in viaggio perriprende le consultazioni l’obiettivo e fare incastrare tutti i tasselli di una nuova allarga tissima maggioranza salire e sciogliere la riserva al primo per giurare già entro venerdì non c’è dubbio che è una novità Salvini ha dato ragione al PD non ci siamo spostati noi si apre una fase nuova dice Nicola Zingaretti Giuseppe Conte chiarisce che non entrerà nel esecutivo definisce draghi interlocutore da prendere in seria considerazione e disegna per i 5 Stelle un ruolo da Ago della Bilancia anche in contrapposizione alla Lega meloni ribadisce il no dei Fratelli d’Italia tagliarmi la in faccia un passo in più le borse europee punto non avvio di seduta in rialzo dopo le performance positive ...