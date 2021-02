UE, imprese con brevetti hanno fatturato superiore del 20% rispetto a concorrenti (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le imprese che possiedono almeno un brevetto, un marchio o un disegno o modello registrato, generano in media un fatturato per dipendente superiore del 20% rispetto alle imprese che non sono titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI), secondo uno studio pubblicato oggi dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Le imprese titolari di DPI corrispondono, inoltre, retribuzioni in media più elevate del 19% più elevate rispetto alle altre. L’analisi mostra che i vantaggi sono più marcati per le PMI: quelle che detengono DPI vantano un fatturato per dipendente superiore del 68% rispetto a quelle che non ne ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Leche possiedono almeno un brevetto, un marchio o un disegno o modello registrato, generano in media unper dipendentedel 20%alleche non sono titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI), secondo uno studio pubblicato oggi dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Ufficio europeo dei(UEB). Letitolari di DPI corrispondono, inoltre, retribuzioni in media più elevate del 19% più elevatealle altre. L’analisi mostra che i vantaggi sono più marcati per le PMI: quelle che detengono DPI vantano unper dipendentedel 68%a quelle che non ne ...

Le imprese titolari di marchi e brevetti sono maggiormente rappresentate nei settori dell' informazione e della comunicazione (con il 18 % delle imprese di tale settore in possesso di DPI), dell' ...

... tra blocco dei licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento del sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. "Con il ...

Gli operatori che lavorano in sinergia con l’Internet of Things ricevono più feedback ... professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, e Andrea Vinelli, professore ordinario di ...

