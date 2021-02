Traffico Roma del 08-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo veschi dopo la riapertura sulla tangenziale est del tratto Nomentana Tiburtina verso San Giovanni ci sono ancora cose da smaltire tra viale della Moschea e Nomentana rallentamenti per incidente anche su Corso Trieste all’altezza di via Dalmazia ma anche aNord sulla via Cassia si rallenta per un incidente tra il raccordo anulare via Caprarola in centro città fortemente rallentato poi ilsu via della Pisana per i lavori in zona Somaini in direzione centro città sul Raccordo Anulare troviamo coda in carreggiata interna tra la dai laFiumicino e in esterna tra Laurentina e l’ardeatina per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura e della polizia locale ...