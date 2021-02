Torino | Sirigu tra luci ed ombre ma Nicola sa come recuperarlo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Giampaolo lo mise in panchina per due partite dopo alcuni errori masarecuperare SalvatoreSalvatoreè finito sul banco degli imputati dopo alcuni errori grossolani nel match contro l’Atalanta a Bergamo. Davide– nel post partita – ha difeso il suo portiere sul quale avrà sempre fiducia incondizionata. Giampaolo mise in panchina l’ex portiere del PSG contro Roma e Bologna dopo alcune partite segnate dall’incertezza dell’estremo difensore manon ha intenzione di ripercorre gli stessi passi del suo predecessore. Secondo La Stampanon si tocca e rimarrà in porta da qui fino alla fine della stagione. Leggi su Calcionews24.com

gazzettaGranata : Torino, altro flop di Sirigu ma Nicola lo difende: “Mi fido di lui” #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ?? | FOCUS #Sirigu si è nuovamente reso protagonista di una prova insufficiente nella sfida con l’#Atalanta - infoitsport : Torino, altro flop di Sirigu ma Nicola lo difende: “Mi fido di lui” - infoitsport : L’analisi dei gol di Atalanta-Torino 3-3: Sirigu responsabile su tutte le reti subite - 11contro11 : La porta del #Torino non è più al sicuro con Sirigu #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sirigu

Giampaolo lo mise in panchina per due partite dopo alcuni errori ma Nicola sa come recuperare Salvatoredopo alcuni erroriSabato con ille reti di Ilicic,(autogol) e Muriel non sono bastate per superare un avversario alle corde, che con Belotti, Bremer e Bonazzoli si è rimesso in carreggiata a una ...Giampaolo lo mise in panchina per due partite dopo alcuni errori ma Nicola sa come recuperare Salvatore Sirigu dopo alcuni errori ...In cima alla classifica dei peggiori portieri di giornata si trova Sirigu, che non è più il portiere decisivo e reattivo di una volta. La difesa del Torino, contro un’Atalanta estremamente offensiva, ...