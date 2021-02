TikTok | cosa succede dal 9 febbraio per i profili under 13

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo i provvedimenti del garante della privacy delle scorse settimane TikTok si è messa al lavoro per evitare che la procedura nei suoi confronti, per la violazione del Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali e delle leggi italiane sul tema, continuasse per la sua strada arrivando a una potenziale sanzione milionaria. Per questo da martedì 9 febbraio, all’interno dei numerosi provvedimenti lanciati sia nei mesi scorsi che dopo l’ordine urgente dell’authority, a tutti gli utenti italiani della piattaforma verrà richiesto di confermare la propria data di nascita. Un’ulteriore verifica dell’età che in realtà sarà molto semplice schivare ma che porterà quantomeno a una prima scrematura e alla conseguente chiusura degli account che risulteranno collegati ad under 13.