Tg Lazio, edizione dell’8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono iniziate questa mattina a Roma e nel Lazio le vaccinazioni anti Covid per le persone con più di 80 anni. Oltre tremila le dosi somministrate, primo atto di quella che sarà una lunga marcia verso l’immunità di gregge. “Questo è il primo tassello della rinascita italiana- ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presente all’avvio delle somministrazioni all’Istituto Spallanzani- Iniziamo a vedere la fine di una stagione drammatica”. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha spiegato che “ci vorranno circa due mesi per vaccinare tutta la categoria degli over 80, ma entro febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 75”. COVID, ASL ROMA 1: 612 SOMMINISTRAZIONI IN 10 STRUTTURE Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono iniziate questa mattina a Roma e nel Lazio le vaccinazioni anti Covid per le persone con più di 80 anni. Oltre tremila le dosi somministrate, primo atto di quella che sarà una lunga marcia verso l’immunità di gregge. “Questo è il primo tassello della rinascita italiana- ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presente all’avvio delle somministrazioni all’Istituto Spallanzani- Iniziamo a vedere la fine di una stagione drammatica”. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha spiegato che “ci vorranno circa due mesi per vaccinare tutta la categoria degli over 80, ma entro febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 75”. COVID, ASL ROMA 1: 612 SOMMINISTRAZIONI IN 10 STRUTTURE

BImprese : Bando Boost your ideas. Seconda edizione. Sostegno alle idee innovative che permetteranno di accelerare la ripresa… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: La @RegioneLazio tramite #LazioInnova e @fmdigitale lanciano #LifeStyle, un nuovo contest per le scuole e gli studenti d… - giuliog : RT @LazioInnova: La @RegioneLazio tramite #LazioInnova e @fmdigitale lanciano #LifeStyle, un nuovo contest per le scuole e gli studenti d… - LazioInnova : La @RegioneLazio tramite #LazioInnova e @fmdigitale lanciano #LifeStyle, un nuovo contest per le scuole e gli stu… - DiocesiCivTarq : La pagina diocesana di #Civitavecchia-#Tarquinia del settimanale Lazio Sette di Avvenire. L'edizione di domenica… -