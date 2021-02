Terza ondata Covid, Sileri: «Non sarà come la seconda. A giugno torneremo alla normalità» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Terza ondata Covid, Sileri intervista– Lunedì 8 febbraio 2021. «Stiamo riaprendo perché si sono create le condizioni per farlo. Sono decisioni che non c’entrano nulla con la sorte del governo. Stiamo facendo un passo secondo la gamba. La situazione non è stabilizzata ma ci sono elementi che mi fanno dire che abbiamo scavallato». Così il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista al quotidiano ‘Libero Quotidiano’. Secondo il numero 2 di Roberto Speranza, il peggio della pandemia di Coronavirus sarebbe alle spalle. leggi anche l’articolo —> Varianti Covid, istituite le micro zone rosse: come cambia l’Italia Quando si potrà tornare a vivere normalmente? «Spero da giugno. I vaccini sono essenziali», ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021)intervista– Lunedì 8 febbraio 2021. «Stiamo riaprendo perché si sono create le condizioni per farlo. Sono decisioni che non c’entrano nulla con la sorte del governo. Stiamo facendo un passo secondo la gamba. La situazione non è stabilizzata ma ci sono elementi che mi fanno dire che abbiamo scavto». Così il viceministrosalute, Pierpaolo, in un’intervista al quotidiano ‘Libero Quotidiano’. Secondo il numero 2 di Roberto Speranza, il peggio della pandemia di Coronavirus sarebbe alle spalle. leggi anche l’articolo —> Varianti, istituite le micro zone rosse:cambia l’Italia Quando si potrà tornare a vivere normalmente? «Spero da. I vaccini sono essenziali», ...

