Super Bowl LV, supremazia Buccaneers (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Super Bowl numero 55 è stato disputato ed entrambe le squadre coinvolte, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers, hanno dato quanto più possibile per raggiungere la vittoria. Tra le due, però, a spuntarla è stata proprio la squadra di Tom Brady, che ha chiuso il match con un risultato di 9 a 31, per i bucanieri della Florida. Tom Brady, decimo Super Bowl per lui Indubbiamente uno dei protagonisti di questo Super Bowl è sicuramente Tom Brady. Dieci partecipazioni all’evento più seguito in America e nel mondo, settima vittoria in carriera. Questa volta però lo ha fatto con una squadra diversa, in una conference diversa. È infatti l’unico quaterback nella storia ad aver vinto una finale sia nella conference AFC che in quella NFC. Senza contare che conta ormai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilnumero 55 è stato disputato ed entrambe le squadre coinvolte, Kansas City Chiefs e Tampa Bay, hanno dato quanto più possibile per raggiungere la vittoria. Tra le due, però, a spuntarla è stata proprio la squadra di Tom Brady, che ha chiuso il match con un risultato di 9 a 31, per i bucanieri della Florida. Tom Brady, decimoper lui Indubbiamente uno dei protagonisti di questoè sicuramente Tom Brady. Dieci partecipazioni all’evento più seguito in America e nel mondo, settima vittoria in carriera. Questa volta però lo ha fatto con una squadra diversa, in una conference diversa. È infatti l’unico quaterback nella storia ad aver vinto una finale sia nella conference AFC che in quella NFC. Senza contare che conta ormai ...

MediasetTgcom24 : Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - nikkolacch : del super bowl mi è piaciuto il distanziamento sociale - rprat75 : @claudio_delf29 mah, è il miglior quarterback in circolazione. Ma credo potrebbe firmare per 3 Super Bowl vinti. No… -