Positiva al Covid, muore a 9 anni. La famiglia distrutta: “Si è aggravata in 3 giorni” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo dramma del coronavirus. Stavolta a perdere la vita è stata una bambina di appena nove anni, sconfitta dal Covid-19 in poco tempo. Se n’è andato soltanto tre giorni dopo aver manifestato i primi sintomi legati alla malattia. A sorprendere è stata l’aggressività con la quale il virus ha colpito una bimba così piccola; una forma grave dunque inaspettata, che non le ha lasciato alcuno scampo. Il suo decesso è arrivato nel sonno, quindi non si è nemmeno accorta degli ultimi momenti. distrutta dal dolore la sua famiglia, che non è riuscita proprio ad accettare un destino così crudele per la loro piccola. La zia Erica ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: “Il 29 gennaio, mentre si trovava al doposcuola, aveva iniziato ad accusare un mal di testa e un altrettanto fastidioso mal di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo dramma del coronavirus. Stavolta a perdere la vita è stata una bambina di appena nove, sconfitta dal-19 in poco tempo. Se n’è andato soltanto tredopo aver manifestato i primi sintomi legati alla malattia. A sorprendere è stata l’aggressività con la quale il virus ha colpito una bimba così piccola; una forma grave dunque inaspettata, che non le ha lasciato alcuno scampo. Il suo decesso è arrivato nel sonno, quindi non si è nemmeno accorta degli ultimi momenti.dal dolore la sua, che non è riuscita proprio ad accettare un destino così crudele per la loro piccola. La zia Erica ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: “Il 29 gennaio, mentre si trovava al doposcuola, aveva iniziato ad accusare un mal di testa e un altrettanto fastidioso mal di ...

