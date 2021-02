Orrore al cimitero: quello che il custode faceva ai cadaveri è disgustoso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Orrore al cimitero di Tropea, in Calabria, dove il custode profanava tombe e cadaveri per un motivo spiazzante. Si è conclusa con l’arresto del custode del cimitero comunale di Tropea,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021)aldi Tropea, in Calabria, dove ilprofanava tombe eper un motivo spiazzante. Si è conclusa con l’arresto deldelcomunale di Tropea,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Corriere : Orrore al cimitero di Tropea, cadaveri bruciati per «vendere» i loculi rimasti liberi - fanpage : Liberavano i loculi e bruciavano i cadaveri. 'Scene raccapriccianti' - ACiavula : Orrore al cimitero di Tropea: tombe svuotate e cadaveri fatti a pezzi. Tre persone arrestate - Ciavula: - AngeloWolf6 : Ne usciremo migliori... cadaveri fatti a pezzi e bruciati per rivendersi le tombe - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Orrore al cimitero di Tropea, cadaveri bruciati per «vendere» i loculi rimasti liberi. Corriere della sera. -