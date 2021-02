Netanyahu, accuse contro di me confezionate su misura (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ribadendo in tribunale a Gerusalemme la sua non colpevolezza, Benyamin Netanyahu ha definito "confezionate" le accuse contro di lui. "Tutti sanno - ha spiegato riferendosi all'udienza di oggi - che i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ribadendo in tribunale a Gerusalemme la sua non colpevolezza, Benyaminha definito "" ledi lui. "Tutti sanno - ha spiegato riferendosi all'udienza di oggi - che i ...

Netanyahu respinge le accuse di corruzione, proteste fuori dal Tribunale

Ha lasciato l'aula dopo poco senza fornire spiegazioni Benjamin Netanyahu ha respinto le accuse di corruzione nel corso dell'udienza che si è svolta oggi in tribunale a Gerusalemme. Il premier ha presentato una risposta scritta alle accuse. Il suo avvocato ha ...

Israele: Netanyahu davanti ai giudici nega le accuse di corruzione (2)

Netanyahu è incriminato in tre diversi casi. Il "Caso 4000", noto anche come caso Bezeq, risale al 2015 quando Netanyahu deteneva la ...

