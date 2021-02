Napoli in lutto, Alessandro ha perso la vita a 36 anni e lascia moglie e figli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lutto in città per la morte di Alessandro Minervini, giovane avvocato 36enne deceduto durante la giornata odierna. L’uomo lascia la moglie e figli piccoli. Era una avvocato specializzato nel ramo del diritti civile, societario ed internazionale. Una tragica notizia ha quindi colpito la sua famiglia e la squadra di calcio dilettantistica dove Alessandro militava. Queste le parole dei commenti dei suoi amici: “Purtroppo una pessima notizia, è venuto a mancare il giovane collega Alessandro Minervini, uomo onesto ed educato di appena 36 anni. Sincere condoglianze alla famiglia”. Un pensiero anche da parte della FC Sporting Napoli, l’Associazione Sportiva Dilettantistica dove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin città per la morte diMinervini, giovane avvocato 36enne deceduto durante la giornata odierna. L’uomolapiccoli. Era una avvocato specializzato nel ramo del diritti civile, societario ed internazionale. Una tragica notizia ha quindi colpito la sua famiglia e la squadra di calcio dilettantistica dovemilitava. Queste le parole dei commenti dei suoi amici: “Purtroppo una pessima notizia, è venuto a mancare il giovane collegaMinervini, uomo onesto ed educato di appena 36. Sincere condoglianze alla famiglia”. Un pensiero anche da parte della FC Sporting, l’Associazione Sportiva Dilettantistica dove ...

DarioViking : Tutti con il lutto al braccio per la sconfitta del Napoli? Dis PIACE - lupettorosso76 : Femminicidi senza freni Neomelodica uccisa, lutto tra i suoi fan napoletani - NapoliToday : #Cronaca Neomelodica uccisa, lutto tra i suoi fan napoletani - giannimusicliv1 : @apetrazzuolo Petrazzuolo e lutto anche in Campania perché i giocatori del Ssc Napoli sono tutti morti.... In tre a… - cicciottell : Se il #napoli perde.. niente sesso neanche stasera.. siamo a lutto #GenoaNapoli -