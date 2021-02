Mario Ermito e Myriam Catania stanno insieme? L’attore interviene dopo il pettegolezzo bomba

(Di lunedì 8 febbraio 2021)? A nemmeno 24 ore di distanza dalladi Gabriele Parpiglia lanciata su Giornalettismo, arriva la smentita delcontattato direttamente da FanPage, ecco cosa ha confidato.Se sto frequentando? Assolutamente no, tutto finto. Miattribuendo donne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiuseppeporroIt : Amore segreto tra Mario Ermito e Myriam Catania? Lui rompe il silenzio #marioermito #myriamCatania #gfivp - luca999796 : RT @uber_bingo: Comunque io alla notizia del probabile flirt tra Mario e Myriam ci sono rimasta malissimo. Sognavo ancora la coppia Ermito… - RedStitch29 : RT @uber_bingo: Comunque io alla notizia del probabile flirt tra Mario e Myriam ci sono rimasta malissimo. Sognavo ancora la coppia Ermito… - CaldaruloAngela : RT @uber_bingo: Comunque io alla notizia del probabile flirt tra Mario e Myriam ci sono rimasta malissimo. Sognavo ancora la coppia Ermito… - uber_bingo : Comunque io alla notizia del probabile flirt tra Mario e Myriam ci sono rimasta malissimo. Sognavo ancora la coppia Ermito-Urtis. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Ermito

e Myriam Catania stanno insieme? A nemmeno 24 ore di distanza dalla bomba di Gabriele Parpiglia lanciata su Giornalettismo , arriva la smentita dell'attore contattato direttamente da ...Nelle scorse ore si è fatta prepotentemente strada la voce di un flirt in corso tra i due attori: adesso arriva la versione di, ecco come stanno le cosePERSONE Dayane Mello, morto il fratello Lucas di 27 anni TELEVISIONE GfVip, Dayane Mello: «Quell'angelo biondo come mio fratello. Uno scontro con un camion a seguito di uno sbandamento di carreggiata.Mario Ermito ha smentito di avere una relazione con Myriam Catania: 'Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca'.