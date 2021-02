Mario Draghi e la nuova squadra di ministri: ecco i nomi in ballo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora tutto in sospeso, ma per Mario Draghi si avvicina il momento della scelta dei ministri. I nomi in ballo sarebbero svariati, per quella che sarà la nuova squadra di governo Ancora tutto in sospeso, ma le ipotesi sulla nuova squadra di ministri iniziano a fioccare. Bisognerà però, attendere che l’esecutivo prenda forma. Proseguono così le consultazioni, attualmente al secondo giro di boa. Fino ad ora, Mario Draghi porta a casa l’appoggio di tutti i gruppi tranne quello di Fratelli d’Italia. Il giuramento si avvicina e anche le prime ipotesi sulle nuove poltrone dei ministri. Le possibilità Il governo si spacca in due, tra chi spinge per una ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora tutto in sospeso, ma persi avvicina il momento della scelta dei. Iinsarebbero svariati, per quella che sarà ladi governo Ancora tutto in sospeso, ma le ipotesi sulladiiniziano a fioccare. Bisognerà però, attendere che l’esecutivo prenda forma. Proseguono così le consultazioni, attualmente al secondo giro di boa. Fino ad ora,porta a casa l’appoggio di tutti i gruppi tranne quello di Fratelli d’Italia. Il giuramento si avvicina e anche le prime ipotesi sulle nuove poltrone dei. Le possibilità Il governo si spacca in due, tra chi spinge per una ...

CarloCalenda : L’incarico a Mario #Draghi sancisce il fallimento di un modo di fare politica ed è l’occasione per affermarne uno n… - marcodimaio : Rivendicare il merito di avere Mario #Draghi premier è ormai sport nazionale. Fa sorridere sentirlo fare da chi fi… - Marcozanni86 : Ecco ad esempio cosa pensa delle regole di bilancio che avete deciso di inserire come condizione per i fondi RF. Qu… - bartolini_n : RT @jacopo_iacoboni: È molto chiara l’ultima battaglia avvenuta: con l’azione politica di Conte Casalino Zingaretti Bettini Grillo D’Alema… - divorex82 : RT @Mov5Stelle: VOTO SU GOVERNO DRAGHI: SI VOTA 10 E 11 FEBBRAIO Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febb… -