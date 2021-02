Maltempo Toscana: codice giallo per mareggiate e ventomfino alle 14 di domani 9 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) domani 9 febbraio possibili isolati temporali, con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Vento forte di Libeccio sulla costa centrale, Arcipelago e sui crinali appenninici Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021)possibili isolati temporali, con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Vento forte di Libeccio sulla costa centrale, Arcipelago e sui crinali appenninici

FirenzePost : Maltempo Toscana: codice giallo per mareggiate e ventomfino alle 14 di domani 9 febbraio - AGR_web : Maltempo, martedì 9 febbraio codice giallo per vento, mareggiate e rischio idrogeologico su nord-ovest, costa e Arc… - ilovepisa : RT @toscananotizie: #allertameteoTOS #ProtCivTos Domani, martedì #9febbraio, #codicegiallo per #vento, #mareggiate e #rischioidrogeologico… - CecioniBarbara : @R__Pizzi @Giulio_Firenze In Toscana dire: 'l'è buriana' non si riferisce solo al maltempo. Ma anche a persone che litigano animosamente. ?? - SonkyK : RT @toscananotizie: #allertameteoTOS #ProtCivTos Domani, martedì #9febbraio, #codicegiallo per #vento, #mareggiate e #rischioidrogeologico… -