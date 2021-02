Live – Non è uno scherzo: Francesco Baccini diserta la D’Urso per Signorini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barbara D'Urso - Live Il cantautore Francesco Baccini, il cui nome è balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni per un motivo importantissimo (un flirt con Maria Teresa Ruta, rivelato dalla concorrente al Grande Fratello Vip), avrebbe dovuto prendere parte ieri sera a Live – Non è la D’Urso. All’ultimo, però, l’ospitata è saltata. “Noi avevamo annunciato, anche al tg e nei nostri promo, che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Siccome noi annunciamo gli ospiti solo unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini, o il suo agente… Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa, che adesso non posso dirvi ma che comprenderete nei prossimi giorni, per cui abbiamo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Barbara D'Urso -Il cantautore, il cui nome è balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni per un motivo importantissimo (un flirt con Maria Teresa Ruta, rivelato dalla concorrente al Grande Fratello Vip), avrebbe dovuto prendere parte ieri sera a– Non è la. All’ultimo, però, l’ospitata è saltata. “Noi avevamo annunciato, anche al tg e nei nostri promo, che ci sarebbe stato. Siccome noi annunciamo gli ospiti solo unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso, o il suo agente… Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa, che adesso non posso dirvi ma che comprenderete nei prossimi giorni, per cui abbiamo ...

