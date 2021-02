(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilsuè insu Amazon. Dopo l’ottimo successo avuto con il docu-film “Ferro”, che ha raccontato la storia di Tiziano Farro, altro big della musica italiana, è in fase di progettazione anche quelloromagnola classe 1974. Sembrerebbe, infatti, che la nota piattaforma diin streaming abbia deciso di affidare alla ‘Endemol Shine Italy’ la produzione di questo docu-film. Ilche verrà giratovita artistica e in parte privata di, seguirà le stesse linee guida di quello del collega Tiziano Ferro., insomma, ci ha già abituato a questo ...

trash_italiano : #GFVIP, Laura Pausini annuncia azioni legali contro Alda D’Eusanio - trash_italiano : Dopo Dante Alighieri pedofilo, dopo la N Word, Alda D’Eusanio fa una dichiarazione choc su Laura Pausini: 'ha un ma… - IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - tuttopuntotv : Laura Pausini: su Prime Video in arrivo un documentario sulla cantante - VanityFairIt : La cantante, dopo le spiacevoli dichiarazioni di Alda D'Eusanio, ha festeggiato il compleanno della figlia Paola e… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Mentre una vera e propria bufera ha travolto Alda D'Eusanio al GF Vip in seguito alle sue affermazioni shock controe Paolo Carta, a casa Ferragnez l'influencer Regina dei social ha ...La conduttrice e giornalista è stata squalificata dal Reality Show dopo aver pronunciato delle frasi di cattivo gusto nei confronti della cantante romagnola. Parole di troppo che hanno ...Laura Pausini organizza una festa super per gli 8 anni della figlia. E’ un party a tema Harry Potter: la bimba lo considera il suo eroe. Laura Pausini, festa a tema Harry Potter per gli 8 anni della f ...Prima l'uso di un termine razzista, poi una frase infelice su Maria De Filippi e il suo ruolo di madre, adesso l'ennesima grave affermazione su una delle cantanti più amate nel ...