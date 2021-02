La didattica mista in Calabria, l’ultima missione impossibile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono tornate in classe anche le scuole superiori calabresi che, come già per diverse altre regioni, hanno ripreso le attività nella modalità della didattica mista: metà classe in presenza e metà classe a distanza, collegata in dad da casa. A questa modalità il governatore calabrese facente funzioni Nino Spirlì ha aggiunto, con un’ordinanza firmata a quasi 24 ore dal rientro del primo di febbraio, la facoltà di scelta per ogni famiglia e, a prescindere dalla turnazione della didattica mista, di far stare in dad, senza rientro alcuno, i propri ragazzi. Insomma, qualsiasi cosa succeda, eventuali focolai e contagi fra ragazzi e famiglie, l’amministrazione ha dato facoltà di scelta, e a scuola si va spesso per insegnare in classi con pochissimi alunni in presenza, mentre tutti gli altri seguono a distanza. A prescindere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono tornate in classe anche le scuole superiori calabresi che, come già per diverse altre regioni, hanno ripreso le attività nella modalità della: metà classe in presenza e metà classe a distanza, collegata in dad da casa. A questa modalità il governatore calabrese facente funzioni Nino Spirlì ha aggiunto, con un’ordinanza firmata a quasi 24 ore dal rientro del primo di febbraio, la facoltà di scelta per ogni famiglia e, a prescindere dalla turnazione della, di far stare in dad, senza rientro alcuno, i propri ragazzi. Insomma, qualsiasi cosa succeda, eventuali focolai e contagi fra ragazzi e famiglie, l’amministrazione ha dato facoltà di scelta, e a scuola si va spesso per insegnare in classi con pochissimi alunni in presenza, mentre tutti gli altri seguono a distanza. A prescindere ...

