La Cina sta distribuendo lo yuan digitale in prova ai suoi cittadini (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Cina lancia la blockchain pubblica (Getty Images)La Cina raggiungerà la cifra di 110 milioni di yuan digitale distribuiti nel paese dall'inizio della sperimentazione della moneta digitale di Stato, in occasione delle festività per il nuovo anno lunare, al via mercoledì per una settimana. Le città coinvolte saranno due, Pechino e Suzhou, per un totale di 40 milioni di yuan (6,2 milioni di dollari), di cui 10 nella capitale e 30 nella località alle porte di Shanghai, arrivata già al secondo turno di prova, dopo un primo round da 20 milioni di yuan, spiega il South China Morning Post. A inaugurare la fase di test era stata Shenzhen a ottobre, con un lotto da 50 milioni di yuan distribuito in tre fasi. È la prima volta dunque che la ...

