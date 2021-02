Koeman | «Messi? È entrato e ha cambiato la partita» – VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lionelha guidato il Barcellona alla vittoria contro il Beits nonostante avesse iniziato lain panchina per scelta tecnica Il tecnico del Barcellona Ronaldha spiegato la decisione di far partire Lionelin panchina nella sfida di ieri sera con il Betis. Le sue parole in conferenza stampa.– «Parlo sempre coi giocatori, soprattutto delle mie idee. Ieri ho parlato conper capire se gli stesse bene un turno di riposo per poi farlo entrare a gara in corso in caso di necessità. Lo avrei fatto entrare e alla fine è andata così. Perdevamo 1-0 e a pochi minuti dal suo ingresso in campo hala. Ha segnato il pareggio e ha dato tanto al nostro gioco nella seconda frazione». Leggi su ...

In caso contrario, non si può fare una partita ogni tre giorni, con quattro tempi supplementari e tante trasferte. È stato impressionante come abbiamo finito i tempi supplementari. Ronald Koeman, tecn ...1 Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa del futuro di Leo Messi: "Solo Leo può decidere il suo futuro. A me ovviamente piacerebbe se restasse qui per tanti altri anni e ...