Jannik Sinner: dopo l'Australian Open, riparte dall'ATP 250 di Montpellier (Di lunedì 8 febbraio 2021) È terminata da qualche ora il match tra Jannik Sinner e Shapovalov, che ha visto il canadese vittorioso, eppure l'altoatesino continua a far discutere nel circuito. A far maggiormente discutere, in particolare, l'organizzazione dello Slam. Lo stesso Sinner ha però voluto mettere un freno a queste polemiche, nelle dichiarazioni successive al match. Cerchiamo di fare il punto della situazione, anche considerando i prossimi impegni di Jannik nell'ATP Tour. Sempre sul versante italiani, è di questi minuti la notizia che vede Fabio Fognini partecipante di due tornei nel circuito ATP: si tratta del 250 di Santiago e del 500 di Acapulco. Giustificazioni? No, grazie Il nome di Jannik Sinner, come detto, sta animando le discussioni all'interno del circuito. Nel mirino di molti è ...

