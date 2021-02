Inter | Conte | «Gara con pochissimi margini di errore | faremo così»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonioparla della sfida contro la Juventus in Coppa Italia: ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro sullaAntoniovenuto ai microfoni diTV in vista delladi Coppa Italia contro la Juventus. «Mi aspetto come al solito una Juventus forte, questo fuori di ogni dubbio. Al di là di quelle che possano essere le mie aspettative o di quelle della squadra, dobbiamo pensare a fare ciò che abbiamo preparato e su cui abbiamo lavorato in questi due giorni e cercare di farlo nel miglior modo possibile. Bisognerà fare unacondi». Leggi su Calcionews24.com