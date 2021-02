Inter, buone notizie da Vidal: la botta non preoccupa, in gruppo da mercoledì? (Di lunedì 8 febbraio 2021) buone notizia sul fronte Arturo Vidal: le condizioni del cileno non preoccupano e potrebbe tornare in gruppo già da mercoledì buone notizie da parte di Arturo Vidal. La botta al ginocchio rimediata dal cileno a Firenze non preoccupa più di tanto lo staff medico dell’Inter, dato che gli esami effettuati sabato hanno escluso ogni tipo di lesione. Secondo Il Corriere dello Sport l’ex Barcellona già mercoledì dovrebbe rientrare in gruppo per poi mettersi a completa disposizione di Conte per la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)notizia sul fronte Arturo: le condizioni del cileno nonno e potrebbe tornare ingià dada parte di Arturo. Laal ginocchio rimediata dal cileno a Firenze nonpiù di tanto lo staff medico dell’, dato che gli esami effettuati sabato hanno escluso ogni tipo di lesione. Secondo Il Corriere dello Sport l’ex Barcellona giàdovrebbe rientrare inper poi mettersi a completa disposizione di Conte per la Lazio. Leggi su Calcionews24.com

