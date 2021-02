(Di lunedì 8 febbraio 2021) All’indomani del grave attacco de Laa Giorgia, come madre e, sui social continua a circolare con insistenza lo sdegno verso la tee il suo direttore, Massimo Giannini. Le scuse dello stesso Giannini e del giornalista Alberto Mattioli che ha firmato l’articolo, infatti, non sono bastate a far rientrare il caso, che ha aperto un dibattito – anche – su un certo modo di fare giornalismo. Complice proprio il tenore delle parole usate per l’autocritica, nella quale Mattioli ha parlato di una “battuta (stupidina)”, che “poteva essere mal interpretata e lo è” e Giannini ha definito l’articolo comunque “ottimo”, precisando che giusto il passaggio sulla figlia dellaera “inappropriato” e lontano dallo “stile” del giornale. “Tanto quello che volevate ...

borghi_claudio : Massì, fischi, insulti... poi alla fine sempre sulle mie si arriva. - iabfe : RT @matteosalvinimi: Indegno l’attacco di un giornale una volta prestigioso a Giorgia Meloni, a sua figlia, al suo compagno ed alla sua vit… - claudio_leone62 : RT @matteosalvinimi: Indegno l’attacco di un giornale una volta prestigioso a Giorgia Meloni, a sua figlia, al suo compagno ed alla sua vit… - SecolodItalia1 : Insulti alla Meloni, la “pezza” de La Stampa non placa il web: «Fosse stata una donna di sinistra…»… - evelina21478 : RT @matteosalvinimi: Indegno l’attacco di un giornale una volta prestigioso a Giorgia Meloni, a sua figlia, al suo compagno ed alla sua vit… -

