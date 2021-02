Iniziata vaccinazione degli over 80. Curva stabile, crescono ricoveri. Picco in Umbria (Di lunedì 8 febbraio 2021) Rispetto ai dati di ieri il calo dei casi è evidente, anche se risente dell'effetto week end. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Ieri erano stati ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Rispetto ai dati di ieri il calo dei casi è evidente, anche se risente dell'effetto week end. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.970 i test positivi al coronavirus registrati in Italia. Ieri erano stati ...

LMasellis : @robersperanza #Lazio: vaccinazione over-80 iniziata oggi. #Lombardia: vaccinazione over-80 prevista dal 24/2 e ma… - Paroledipaola : RT @ardigiorgio: @robersperanza @MinisteroSalute Scusi Ministro ma allora è iniziata vaccinazione over 80? Da noi in Puglia assessore alla… - rosaida63 : Sono parole....nel Lazio già iniziata la vaccinazione per gli ultra 80. In Lombardia non si può ancora prenotare la… - ardigiorgio : @robersperanza @MinisteroSalute Scusi Ministro ma allora è iniziata vaccinazione over 80? Da noi in Puglia assessor… - giornaleradiofm : Covid: al via vaccinazioni over 80 nel Lazio: (ANSA) - ROMA, 08 FEB - E' iniziata la vaccinazione degli over 80 all… -