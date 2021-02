webmagazine24 : Il Carnevale di Liborio a #Lanciano -

Ultime Notizie dalla rete : Carnevale Liborio

Zonalocale Lanciano

...Stuppia. 'La variante inglese è più contagiosa: tutto questo non deve portare al panico, ...al Comune chiedono la chiusura totale delle scuole approfittando dei giorni del. Mentre si ......Stuppia. 'La variante inglese è più contagiosa: tutto questo non deve portare al panico, ...al Comune chiedono la chiusura totale delle scuole approfittando dei giorni del. Mentre si ...Forse è per uno scherzo di Liborio che, quest’anno, il giorno di San Valentino coincide con la domenica di Carnevale. Protagonista di “un romanzo d’amore, nel senso più ampio del termine”, come ha più ...Sabato 13 febbraio parcheggi gratis in centro in occasione della festa degli innamorati, domenica 14. A comunicarlo è l’assessorato alla Mobilità del Comune di Lanciano che, in collaborazione con l'An ...