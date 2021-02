Huawei FreeBuds Studio | buon debutto per le nuove cuffie wireless

Leggi su wired

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lesono le primeover-ear del colosso cinese che vogliono distinguersi per design, qualità audio ed efficienza del sistema di cancellazione del rumore. Purtroppo si rivolgono soprattutto al mondo Android, perché anche se assicurano il funzionamento con i dispositivi Apple non esiste alcuna app iOS. La concorrenza nella fascia medio-alta è serratissima, ma questo modello è sulla strada giusta per far bene. Bisogna infatti ricordare che se da una parte uno dei modelli di riferimento come le Sony wh-1000xm4 sono ormai giunte alla quarta generazione, dall’altra per lesi tratta di una prima. Possiamo anticiparvi che ilè incoraggiante e il prezzo di poco superiore ai 200 euro sul sito ufficiale ...