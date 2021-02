Governo | Maraio-Nencini | ' consegnate a Draghi priorità Psi | c' è clima fiducia'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb (Adnkronos) - "Abbiamo trovato undie manifestato al presidente incaricato Mariola nostra collaborazione, anche per rispondere non solo al momento di emergenza che attraversa il paese, ma soprattutto al richiamo alla responsabilità rivolto dal Presidente della Repubblica. Abbiamo discusso di temi specifici e impegni concreti: la riforma della giustizia civile, la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del fisco sono i pilastri fondamentali del programma diche nascerà fra qualche giorno”. Lo hanno detto il segretario del Psi Enzoe il senatore del Psi Riccardo, dopo le consultazioni con il presidente incaricato Mario. La delegazione del Psi ha portato al presidentei ...

