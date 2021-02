Governo | Draghi vuole prolungare l' anno scolastico

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - Simo07827689 : RT @petergomezblog: Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all’11… - Giacinto_Bruno : Tra 15 giorni vedremo cosa ne è venuto fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Ma prova a fare il furbo: "Salvini propone adi adottare il modello lombardo nella gestione della pandemia e come peculiarità del nuovo. Forse ha deciso di farsi dire di no all`...E adesso? "Da uomo di sinistra sono contrario al, ma non per questa o per quella presenza di singole forze politiche, ma per il suo impianto generale". Con queste parole l'ex ...A partire dalle ore 13:00 di mercoledì, gli utenti iscritti al Blog delle Stelle voteranno in merito al sostegno al governo guidato da Mario Draghi. A renderlo noto è il M5S. Le ...Governo Draghi, Movimento 5 Stelle al voto sulla piattaforma Rousseau. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ...