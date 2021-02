GF Vip | Mario Ermito fa chiarezza sul presunto flirt con Myriam Catania | “Ha un figlio”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) , le parole dell’ex concorrente non lasciano dubbi GF Vip, “Ha un”:fasulcon(fonte Instagram)I concorrenti del GF Vip hanno la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico anche dopo essere usciti dalla casa: è il caso di, ai quali è stato attribuito un “” negli ultimi giorni. “Ha un” ha detto il giovane, intervistato da Fanpage in merito alle indiscrezioni. Andiamo con ordine. Da alcuni giorni circolavano sul web alcune voci che vedevano due ex concorrenti del reality protagonisti di un rapporto diverso da quello di semplice amicizia. In un ...