Eintracht | Jovic | “Felice di essere tornato Rebic e Haller mi mancano”

PianetaMilan : #EintrachtFrancoforte, #Jovic confessa: 'Felice di essere tornato. #Rebic e #Haller mi mancano' - sportli26181512 : Jovic: 'Felice di essere tornato all'Eintracht, ma mi manca Rebic': Luka Jovic racconta a Bild le emozioni per il..… - milansette : Jovic: 'Felice di essere tornato all'Eintracht. Rebic e Haller? Mi mancano' - sportli26181512 : Jovic: 'Felice di essere tornato all'Eintracht. Rebic e Haller? Mi mancano': Luka Jovic ammette la sua felicità per… - MilanNewsit : Jovic: 'Felice di essere tornato all'Eintracht. Rebic e Haller? Mi mancano' -

Ultime Notizie dalla rete : Eintracht Jovic

Ai microfoni della Bild, Lukaparla del suo ritorno all'Francoforte e del suo ex compagno Ante Rebic, ora al MilanL'attaccante serbo, infatti, è apparso in ripresa e ora spera di poter ripagare la fiducia che l'Francoforte gli ha concesso riprendendolo anche se solo in prestito.(getty images) ...Luka Jovic, tornato all'Eintracht Francoforte a gennaio in prestito dal Real Madrid, confessa di essere contento di questa scelta. E menziona anche Rebic..Luka Jovic ci ha pensato. Ha sempre ammirato il Milan, ma ha preferito declinarla. Il club di via Aldo Rossi ha così virato su Mario Mandzukic e l’attaccante serbo è tornato in Bundesliga dove lo atte ...